Mujer terminó en coma porque la parte metálica de su brasier le causó una infección

Los brasieres pueden llegar a ser muy molestos para algunas mujeres, sobre todo si tiene un soporte. Sylvia Halcrow es una mujer de 53 años que casi pierde la vida por la parte metálica de su brasier.

El casó de Halcrow se compartió por el medio Daily Star, en donde la mujer mencionó que el aro del sujetador metálico, le causó una infección llamada fascitis necrosante, que afecta los tejidos blandos.

La fascitis necrosante, como su nombre lo indica, es una infección subcutánea que causa la necrosis de los tejidos.

En el hospital le encontraron un absceso en su seno derecho, por lo que fue trasladada a un centro especializado. Allí le extirparon una parte de sus senos y la pusieron en un coma inducido.

Después de una semana en coma, y otras cirujas, logró estabilizarse.

Pasado un año, la mujer contó su historia, en donde todavía no cree que estuviese tan cerca de la muerte por un alambre el brasier.

“No siempre me siento bien ahora con cierta ropa, ya que me falta mucho seno, pero estoy tan contenta de estar viva después de casi no lograrlo», aseveró Halcrow, al medio mencionado.

