Un extraño suceso fue registrado por una persona desde el balcón de su casa. En el video se puede ver como una mujer se golpea contra un poste y le echa la culpa al marido.

El video es claro, el sonido también, la señora se dirige contra un poste metálico y sorprendentemente empieza a golpearse, un hecho que al principio era inexplicable tanto para el autor del video como para el hombre que estaba con ella.

La mujer, que no parece estar embriagada, se comunicó con la Policía. En el video se le escucha decir “mira, buenos días, es que me está pegando contra una farola, me está desmayando por favor”.

Mientras eso ocurre, el hombre, a quien acusa de ser su agresor, permanece en silencio sin saber cómo actuar, mientras la mujer sigue hablando con una operadora, quizás de la Policía. “No me quiere dar el móvil, el móvil es mio y me está maltratando, por favor, me está maltratando te lo suplico, es que me está maltratando”, dice la mujer entre gritos y sollozos.

El hombre, que permanece en silencio y tratando de evitar a la mujer escucha como esta lo acusa, falsamente de estarle robando. “no me devuelve mi móvil y encima me roba”, al tiempo que agrega que está deprimida por lo que le ocurre.

En medio de la llamada de ‘auxilio’ la mujer le dice a su interlocutora que “no aguanto más, necesito una ambulancia, necesito una ambulancia, porque me ha pegado contra una farola”, en un tono que parece de una ciudadana española.

Finalmente el video concluye con la mujer manifestando que el hombre que esta cerca “es un ex presidiario. Necesito una ambulancia, Policíaaaa”, grita con fuerza.

Se desconoce el sitio en que se grabó la dramática escena y cuál sería el resultado de la falsa denuncia en contra del hombre, pues a todas luces, se ve como la mujer se golpea a sí misma.

