in

Las relaciones de pareja en algunas oportunidades son bastante complicadas y hay personas que no logran conseguir conectarse con otras en el plano amoroso.Eso fue lo que le sucedió a una joven mujer argentina identificada como Sofi Moure y quien por medio de su cuenta personal de Twitter en la que se hace llamar @sofimoure07, contó su situación y la decisión que tomó luego de sufrir varias decepciones amorosas.

La mujer reveló que cansada de buscar y buscar el amor verdadero, decidió casarse con ella misma. Por ese motivo compartió algunas imágenes luciendo un hermoso vestido de novia de color blanco y con un velo en su cabello.

hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma pic.twitter.com/yQvYUUKsM4 — Sofi (@sofimaure07) February 19, 2023

Junto a la descripción de la publicación la joven escribió: «Hoy me compré un vestido de novia y me cociné una torta para casarme conmigo misma».

En otra publicación en su cuenta de Twitter mostró cómo le quedó el pastel de bodas, puesto que un seguidor le pidió que dejará ver más detalles del matrimonio con ella misma.

Allí se vio que la torta que ella misma había hecho estaba decorada con bolas de chocolate, chispas rojas y arequipe en la mitad.

Sin embargo, Sofi Moure sorprendió a sus seguidores al día siguiente de la boda, pues anunció en la misma red social que la vida de casada era muy complicada, por eso, había tomado la decisión de separarse.

«Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo cómo es el tema del divorcio por las dudas», escribió en su Twitter.

Hasta el momento no se conoce si la historia de la joven pasó en realidad o si todo se trató simplemente de una broma para llamar la atención en las redes sociales.

actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas https://t.co/0qyOtwDiH3 — Sofi (@sofimaure07) February 20, 2023

Más Noticias de Internacionales