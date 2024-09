En la plataforma de Tiktok se compartió el momento en que una mujer rompió a llorar por cumplir 35 años.

La mujer quien es una influencer y actriz conocida como Sol Gaschetto, se cuestionó en el video que no ha hecho nada con su vida.

Gaschetto, estaría a punto de cumplir años, y lejos de ser una fecha especial, la actriz le cuenta a su pareja lo que siente por casi tener 35 años.

“Estoy por cumplir 35 años y no sé qué hice con mi vida, se me fue la vida, es que no entiendo. Estoy más cerca de los 40 que de los 30 y yo siento que tengo 23”, mencionó entre lágrimas.

Su pareja trata de consolarla para que vea el lado bueno de la vida. Sin embargo, ella continúa ‘reflexionando’.

“Voy a cumplir 35, yo me siento muy bien, pero siento que tengo 25, no casi 40, entiendes”.

El video en donde la mujer rompió a llorar por su edad, generó empatía entre los usuarios.

“Estoy en la crisis de los 25 años, mi mamá me pide nietos y yo ni pareja tengo”, “me pasa lo mismo, pero tengo 27 y ya transitando la crisis de los 30”, “nadie habla de lo frustrante que es sentir que nuestra vida nos pasó tan rápido»; fueron algunos de los comentarios.



