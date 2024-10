En redes sociales se compartió un momento viral, en donde un hombre durante un baby shower le pidió matrimonio a su novia, pero esta lo rechazó.

En el video se puede observar como el hombre se arrodilló frente a su pareja. Sin embargo la situación se tornó incómoda para la mujer embarazada.

El masculino sacó un anillo tras haber revelado el sexo del bebe en el baby shower.

Sin embargo la mujer lo rechaza, argumentando que tenía sus razones.

Al parecer el hombre le habría sido infiel con una de las asistentes a la celebración.

El hecho no pasó desapercibido por parte de los internautas, quienes comentaron: “Cuando uno se decepciona ya no hay vuelta atrás”, “Hay que tener dignidad y valorarse”, “Una traición no se olvida”, “Primero el amor propio”.

El video cuenta con más de 2 millones de vistas y más de 600 comentarios.

