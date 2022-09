¿Y es tóxica? Mujer le quemó el rostro a su pareja con aceite hirviendo en Apartadó, Antioquia

Un hombre llegó con graves quemaduras a un centro médico en el municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño. Dijo que su compañera sentimental le había echado aceite hirviendo.

El hombre y la mujer implicadas en este hecho dieron su versión de lo ocurrido para el medio de comunicación La Chiva de Urabá, ella no negó que si le echó aceite y él la acusa de tóxica y acosadora.

La mujer en un live para las redes sociales del medio de comunicación contó que vivió con el hombre de nacionalidad venezolana durante los últimos 18 meses y que, según ella, fueron muchos los momentos tortuosos.

«Estábamos viviendo hace 18 meses, cuando empezamos a vivir, vivíamos en la casa de mi tía. En esa casa nos echaron en enero porque se cansaron de que el señor me maltratara todo el tiempo, él me agredía físicamente, me daba golpes, me mordía. Si me quito las trenzas se darán cuenta que no tengo cabello porque él me lo arrancó y tengo testigos», reveló la mujer.

Y añadió, «no se por qué aguanté tanto».

La mujer contó que durante una madrugada, le revisó el celular a su pareja y descubrió conversaciones de él con su madre donde le decía que él ya no quería seguir viviendo con ella porque tenían muchos problemas. Ella enfureció. Confesó que le dolió que después de haber sufrido maltratos y carencias con él, ahora él la quisiera dejar cuando ya tenía un empleo estable.

«No estoy justificando lo que hice pero tampoco le voy a decir que voy a pedir perdón porque no lo voy a hacer (…) no me arrepiento, suena cruel, pero no me arrepiento porque si de algo estoy segura es que esa persona nunca se arrepintió de los golpes que me dio y de forzarme a tener relaciones sexuales sin querer», enfatizó la mujer.

La versión de él

Desde la camilla del hospital él contó que estaba con quemaduras de segundo grado y su rostro era el que estaba más afectado además de su cuello, brazos y piernas.

Contó, «le doy gracias a Dios porque estoy con vida a pesar de todo lo que me hizo. Ya no se que hacer para que ella se aleje y deje de buscarme, no quiero verla jamás».

Le narró al periodista, «le dije que no quería seguir viviendo con ella (…) ella leyó el mensaje que le mandé a mi mamá y le dio rabia, ahí fue que me echó el aceite caliente encima, yo estaba dormido, me paré como loco, salí corriendo al baño a echarme agua y cuando volteé ella tenía un cuchillo en la mano y como pude se lo quité y salí corriendo para la clínica».

El hombre le pidió a las autoridades protección, pues asegura que ella lo ha ido a buscar a la clínica dos veces, que ha ido a su lugar de trabajo a preguntar por él y que hasta le ha escrito a su familia en Venezuela, asegura sentirse acosado.

La mujer, por su parte, le contó a los medios de comunicación que se presentará de manera voluntaria ante las autoridades aún después de enterarse en medio de toda esta situación que está embarazada, según ella, del hombre al que le echó el aceite caliente y que al momento de la publicación de esta nota estaba a la espera de ser sometido a una cirugía.

Vea a continuación la versión del hombre y la mujer implicados



Fotos: La Chiva de Urabá

