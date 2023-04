VIDEO. “Estoy en embarazo y no tengo recurso”: Daniela la mujer que no paga servicios de taxi

Daniela Alzate, la mujer famosa por subirse a los taxis y buses y no pagar los pasajes o consumir en restaurantes y dormir en hoteles y no pagar los servicios, habló y contó las razones de su comportamiento.

De acuerdo con la mujer, hizo el video para pedir excusas públicas por los ‘incidentes’ de las últimas semanas.

A través de su mensaje sorprendió al indicar que se encuentra en embarazo y que el padre de su hijo es un irlandés que ya se encuentra por fuera del país y que perdió todo contacto con él.

Según dijo en el hotel se niegan a entregar detalles de la identidad del hombre y datos de ubicación, amparados en la ley de habeas data. “Jamás pensé quedar en embarazo, era algo pasajero y que no iba a tener trascendencia y no fue así”, indicó sobre el contacto que sostuvo con el extranjero.

En relación a su comportamiento al subirse a los taxis y buses y no pagar los pasajes o consumir en restaurantes y hospedarse en hoteles no cancelar la cuenta, contó que “no tengo recursos para una manutención al 100 por ciento, lo que me ha obligado a no pagar ciertos servicios”.

Sobre ese particular fue más allá y entregó dos variables para excusar su proceder, a su juicio no paga porque “uno no he tenido y otros porque me han prestado un mal servicio y ante el mal servicio ningún usuario está obligado a pagarlo si no está conforme”.

La mujer pidió no seguir siendo “acosada” en los centros comerciales o en la calle. “No me sigan montando videos, sino que me entiendan y antes estén en pro me seguirme ayudando”, finalizó la mujer en su mensaje a través de las redes sociales.

Finalmente le pidió a algún abogado que la quiera ayudar en su caso, por lo menos en lo relacionado con el hotel para que le suministren los datos del irlandés con el que pasó la noche del 18 de diciembre de 2022, a que la contacten y la apoyen.

