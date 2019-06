Mujer que acusa a Neymar de violación asegura que todo comenzó porqué él no quiso ponerse condón

La brasileña Najila Trindade Mendes de Souza, que asegura haber sido violada por Neymar, afirmó este jueves que sufrió agresiones del jugador por pedirle usar preservativo durante en encuentro que sostuvieron el 15 de mayo en un hotel de París.

“Fui víctima de violación, de agresión junto a violación”, dijo Mendes de Souza al programa de periodismo ‘Conexao Reporter’, del canal SBT, en su primera entrevista con un medio de comunicación tras entablar la denuncia el viernes pasado en una comisaría de Sao Paulo.

Najila Trindade, como es conocida por su trabajo como modelo, acusó al delantero de haberla violado el 15 de mayo en un hotel al que ella llegó con dinero pago por el jugador del París Saint Germain y tras conocerse en una red social.

Añadió que viajó a París para tener una “relación sexual” con el futbolista, pero relató que a ese encuentro, él llegó “alterado” y se mostró “violento” cuando ella le pidió “usar preservativo”.

Después, agregó, empleó la fuerza para someterla.

“Mientras él cometía el acto, él continuaba golpeándome fuerte los glúteos”, aseveró la mujer, quien presentó a las autoridades un informe médico de la supuesta agresión.

“Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo” y “él no hablaba nada”, añadió Mendes de Souza, quien manifestó que después del jugador abandonar el cuarto comenzó “a asimilar lo estúpido que él fue, como violó y que no pude reaccionar por los traumas”.

Añadió que entre las pruebas que entregó a la Policía está una foto de ella con moretones que el “propio Neymar” le mandó al día siguiente de su encuentro.

La mujer admitió que tiene problemas económicos, como una condena a pagar 26.712 reales (unos 6.923 dólares) por alquileres atrasados de su apartamento y una deuda con la Escuela Panamericana de Artes, que la demandó por deber 4.160 reales (unos 1.078 dólares), un proceso que todavía está en trámite.

Dijo que Neymar le pagó el pasaje y la estadía en París, pero cuando lo encontró se deparó con una persona “agresiva y totalmente diferente”, que después de quitarle la ropa comenzó golpearla y “no paró” a pesar de las súplicas de ella para que parase.

Neymar ya fue notificado por las autoridades para declarar por un segundo supuesto delito, el de haber divulgado un vídeo en su defensa en el que publicó partes de las conversaciones con ella, así como fotos de la modelo, a pesar de no revelar su nombre ni exponer por completo el rostro o las partes íntimas de ella.

Antes del partido amistoso de este miércoles ante Catar en la capital Brasilia y de emitirse la entrevista al aire, Neymar se pronunció en su perfil de Instagram y agradeció la “familia y amigos” por los “mensajes positivos” que viene recibiendo y le mantienen “equilibrado y enfocado”.

“Nunca me sentí tan amado por ustedes. Gracias. Hoy tengo uno de los partidos más difíciles de mi vida si no fuese por las circunstancias. La alegría del Señor es nuestra fuerza”, señaló el atacante, quien también recibió este miércoles un mensaje de apoyo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro afirmó el jugador “está en un momento difícil” y que espera “darle un abrazo”, porque “cree en él”.

La participación de Neymar en la Copa América, que comenzará el 14 de junio en Sao Paulo fue puesta en duda por el vicepresidente de la confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, pero la entidad desmintió al directivo y confirmó su presencia.

El canal TV Record divulgó este miércoles una foto del interior del cuarto del hotel en París en la que se ve el que parece ser Neymar en la cama y al parecer pateando a Trindade. La fotografía es diferente a la que supuestamente el jugador le mandó a la modelo.

El padre de Neymar confirmó la autenticidad de la imagen, pero señaló que fue una “trampa” tendida por la modelo al poner un teléfono móvil, aparentemente para cargaren un lugar alto de la pared, pero que en realidad estaba grabando.

“Nadie agrede desde abajo (acostado)”, afirmó el padre del jugador, para quien la foto es una prueba de que Trindade forzó la escena y se puso violenta al intentarlo agredir con una copa de vino.

