¡Aterrador! Una mujer le prendió fuego a su propia hija y se llevó a su nieta

Un hecho sin precedentes se registró el pasado 03 de agosto en República Dominicana, cuando una mujer identificada como Kenia Martínez, llegó a la casa de su hija Estephany García, de 22 años, al parecer, con el propósito de asesinarla y llevarse a su nieta recién nacida.

Según recogieron medios locales, la mujer inmovilizó a su hija y la obligó a tomar una sustancia que la dejó inconsciente. Luego, Kenia le prendió fuego a su hija y se llevó a su nieta de 18 días de nacida.

Cuando las autoridades se encontraban en el lugar adelantando las investigaciones, la abuela de Estephany llegó a la vivienda para declarar a la Policía que su hija Kenia estaba escondiendo a la niña.

Las autoridades capturaron a la mujer, quien declaró que no fue responsable de asesinar a su hija. “Yo no la maté, eso no es cierto”.

Por el momento, se desconocen las razones que la habrían llevado a cometer el crimen. Las autoridades evalúan su estado psicológico.

