Mujer tras dar a luz tuvo una pinza dentro de su vientre durante 6 meses

Una mujer permaneció durante seis meses con una pinza quirúrgica de casi 20 centímetros en su vientre. Esta fue olvidada por error por el equipo médico que le realizó una cesárea.

La mujer identificada como Lesly Cagua llegó el pasado 14 de marzo al hospital Delfina Torres del cantón Esmeraldas, Ecuador, para tener a su hijo mediante una cesárea. Pero el personal médico del hospital dejó el instrumento quirúrgico dentro del cuerpo de la mujer de 20 años.

Después de seis meses, con una radiografía los médicos hicieron el hallazgo.

Las autoridades del hospital reconocen que hubo negligencia. La paciente tuvo que someterse a una nueva operación para extraerle la pinza. Pese a que le retiraron el instrumento del vientre hace 10 días, la mujer sigue con fiebre y dolores por lo que continúa internada, detallaron medios locales.

“Lo único que quiero es que todas las personas que me hicieron esta negligencia médica paguen por los daños y perjuicios que me han hecho a mí y a mi familia que me formé, que ya no es mi familia, porque mi hijo ya no está”, pidió la joven a través medios nacionales.

Francisco Casco, director del Delfina Torres, ofreció disculpas por el error médico que está bajo investigación. “No se planean cirugías con este tipo de equivocaciones”, afirmó.

La mujer también afirmó que su bebé “está padeciendo de una neumonía de una bacteria que se infectó aquí mismo”.

¡Atención! Enrique Vives será trasladado a una cárcel de Cartagena https://t.co/zOToPsiOWN — Minuto30.com (@minuto30com) September 22, 2021