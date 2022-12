[VIDEOS] ¡Qué peligro! Mujer casi pierde un dedo luego de hacerse manicura

in

Una mujer por poco pierde su dedo pulgar luego de hacerse la manicura con implementos de limpieza que estaban contaminados.

Beth Jozey, es el nombre de la mujer australiana, que publicó su historia en TikTok con la intención de generar conciencia, advertir y evitar que más mujeres pasen por una situación similar.

La mujer cuenta que hace un tiempo se acercó a un salón de belleza en el que nunca había estado para arreglar sus uñas y al momento de ser atendida notó que todo en el salón estaba muy limpio y cuidado, pero al momento de atenderla no realizaron la debida desinfección de los instrumentos, pero prefirió no decir nada para no crear conflictos, pues afirma que en ese tiempo era más joven e ingenua.

Luego de salir del salón con sus uñas arregladas, Beth, quedó contenta pero al otro día “todo empezó a ir cuesta abajo”.

Manifiesta que comenzó a sentir dolor e inflamación en las uñas, particularmente en el pulgar izquierdo: “Me empezaron a doler mucho las uñas. Se sentían muy apretados, particularmente en este pulgar (izquierdo). Se sentía como una uña encarnada, comenzó a enrojecerse y a doler mucho”

Para ese tiempo la mujer se encontraba al cuidado de su bebé y debía darle tiempo, por lo que no prestó atención a las molestias que sentía en las manos.

Fue entonces su madre quien insistió que viera un médico hasta que finalmente se acercó a una urgencia y le encontraron una infección.

Esta mujer tuvo que ser trasladada por una infección debajo del lecho ungueal, por lo que debieron intervenir con una operación ante el riesgo de que la infección se propagara: “Terminaron drenando una cantidad absurda de infección de mi pulgar. Si lo hubiera dejado por más tiempo, me habrían metido en los huesos y en el torrente sanguíneo y habría perdido el pulgar”

