[FOTOS] Mujer causó revuelo tras comprar «pantalón de casi $2’000.000 en Silvia Sheratzi»

Para algunos usuarios de las redes sociales, Twitter se ha vuelto una herramienta para desahogarse y contar algunas de las malas decisiones que se toman en el día a día.

Hace poco, una mujer llamada Valeria Giraldo Toro contó una triste historia.

De acuerdo con lo publicado por Valeria, compró un pantalón que le costó casi 2 millones de pesos pero en la primera lavada se le dañó.

“Compré un pantalón de casi 2’000.000 de pesos en Silvia Sheratzi, aún cuando yo decía nunca gastarle tanto dinero a una prenda pero me gustó tanto que no lo pensé y lo hice. Lo usé 1 día y por error me lo echaron a la lavadora (se lavaba en seco) y se encogió y se rompió”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego de que la chica se volviera tendencia en redes sociales, aseguró: “Respeto a quien le gasta mucho dinero a una prenda, pero de verdad yo desde el día que lo compré me arrepentí horrible y luego me pasa eso; pienso en que pude haber usado ese dinero en otras cosas más útiles e importantes… qué error pero bueno no se llora lo material”.

Al parecer, no ha sido la única persona que ha comprado objetos costosos y se han llevado la sorpresa de que a la primera lavada su belleza va, el artículo queda inservible.

Sra, todo el mundo usa twitter para expresarse, para desahogarse, hasta literalmente: para estupideces, porque ¡para eso es! si algo no te gusta nadie te obliga a verlo, eres masoquista? Vive! Yo sé que vas a madurar y vas a decir “yo por qué me metía en la vida de los demás?”♥️ — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) January 23, 2023

No🥲🥲🥲 por esto pic.twitter.com/emxkHuqYPw — VALERIA GIRALDO TORO (@valeriagiraldot) January 23, 2023

