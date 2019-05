Mujer ofrece a su sobrino por $ 85.000 porque la “tiene harta” de llorar y pedir “huevo con salsa de tomate”

En redes sociales circula la foto de un niño que, de acuerdo con una publicación de Facebook, está a la venta por 500 pesos en Matamoros, México, ya que “tiene harta” a su tía porque no deja de llorar y pedir “huevo con salsa de tomate”.

Brittany Mayra usó la red social para compartir una foto de su pequeño sobrino, vestido con una camisa negra y un short negro con amarillo, al que puso a la venta en 500 pesos mexicanos que corresponden a 85 mil pesos colombianos, afirmó que está dispuesta a escuchar todo tipo de ofertas.

Así lo anunció por medio de Facebook, “Vendo niño es de mi hermana, pero como no ha pasado por él desde el miércoles, ya me tiene harta con que quiere comer huevo con cátsup. Le puse cinta para que dejara de chingar la madre, pero nomás no deja de llorar; si quiere el niño lo vendo en 500 pesos; ya me tiene harta y no hace más que estar llorando, ya estoy cansada”.

Brittany utilizó la publicación para darle un ultimátum a su hermana, “ si ves esto María, voy a vender a tu hijo si no llegas por él a las 5, dijiste que lo dejabas 3 horas y ya llevas 3 días. Escucho ofertas, en verdad ya me tiene hasta la madre con que quiere comer”

La publicación realizada el 4 de mayo en la página “Tianguis de Facebook en Matamoros”, alertó a las autoridades, quienes buscan al menor de edad.

Las autoridades pide apoyo de la población para “conocer mayor información que nos ayude a confirmar o descartar la veracidad del caso ya que los derechos de las niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier ley”, dice en la página de Facebook “DIF Matamoros”.