[FOTO] Mujer tiene como novio a un avión y asegura que mantiene «relaciones» con su réplica

Una mujer se viralizó en redes sociales por tener como novio a un avión. Además de ello, decidió conseguir una réplica del mismo transporte para poder mantener relaciones sexuales.

Sara Rodo es una mujer alemana que siente atracción por los objetos inanimados. La mujer de 23 años de edad, está enamorada de un avión con el que inició una relación sentimental. La joven aseguró sentir un amor abrumador hacia el transporte aéreo al que ahora se refiere como su novio.

La mujer alemana ha probado estar en relaciones amorosas con otros humanos, sin embargo afirmó que nunca se había sentido tan «completa» como con su pareja inanimada. Rodo tiene 50 réplicas de modelos aéreos que duermen en su cama.

Como muestra de cariño, la mujer se tatuó a su «novio» en el brazo y sueña con casarse con el Boeing 737 llamado ‘Dicki’.

«Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente, lo noté por primera vez cuando tenía 14 años», contó la joven a un medio local.

Woman who is sexually attracted to planes wants to marry toy Boeing https://t.co/KYd4OGurwf pic.twitter.com/wg1NY0K9Gy

— New York Post (@nypost) May 31, 2022