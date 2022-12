[VIDEO] Mujer no quiso pagar carrera y taxista la encontró y le hizo su respectivo escándalo

Hace pocas horas se hizo viral en redes sociales una grabación con una denuncia por parte de un taxista, que se encuentra bastante molesto e indignado porque aparentemente una mujer no le pagó la carrera. Por eso, el señor decidió buscarla para grabarla y cobrarle.

El taxista se metió hasta el centro comercial donde la dejó y fue a hacerle su respectivo escándalo para dejarla en vergüenza y conseguir que le pagara.

El hombre, del que no se conoce identidad, fue hasta un establecimiento del centro comercial Fabricato, al parecer en la zona de las comidas, para reclamar a la mujer su pago.

En el video se ve que el señor además de las palabras con las que intenta reclamarle, no agredió físicamente a la mujer.

“Esa es la ladrona, roba taxistas, se robó la carrera. Para que la tengan en cuenta todos los muchachos aquí. Vino a robar a Medellín a todos los taxistas”, Le dijo el taxista

En este también quedó registrado el momento momento en el que la mujer estaba sentada tranquila esperando su comida, y no se movió a pesar de la vergüenza generada por el escándalo.

No le voy a pagar, no le voy a pagar, no me da la gana”, dice la mujer.

Luego la conversación que se tornaba cada vez más tensa, el taxista le pregunta las razones por las cuales no le quería pagar:

“señora, págueme hágame el favor, yo no le estoy robando,

cómo la voy a traer desde tal parte y no me va a pagar la carrera”, agregó el señor.

Según hasta donde se alcanza a notar, esta mujer no le pagó al taxista su dinero y según lo que ella responde el taxista le estaba cobrando demás. “Por ladrón”. Ella aseguró que el taxista le estaba cobrando $45.000.

Pero, el conductor dice que la mujer lo había hecho esperar y le dijo que ya regresaba y no lo hizo, por lo que la fue a buscar por todo el sitio hasta que la encontró como si nada muy campante.

Cabe aclarar que no se tienen pruebas que afirmen la versión del taxista ni que defiendan a la mujer, por lo que solo se cuenta lo que ha sido denunciado en redes.

Vea más noticias de Antioquia.