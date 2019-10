Mujer no aceptó hablar con Vicky Dávila sobre el lío con el actor de ‘Padres e hijos’

Wanda dio detalles de las afirmaciones que hizo del actor Rafael Londoño, recordado por su papel de Felipe Franco en ‘Padres e hijos’, por medio de Twitter, asimismo, manifestó por qué no le dio concedió la entrevista a Vicky Dávila en La W.

En entrevista con ‘El levante’ de la emisora Los 40, Wanda manifestó que no le dio la entrevista a Dávila porque: “No soy muy partidaria de Vicky… No me encanta”. También dijo que ella quería que el tema fuera: “como chiste (aunque fue real y no una campaña como algunos creen, dijo ella)”.

Twittera aseguró que Rafael Londoño la dejó con una cuenta sin pagar en medio de una cita

La Twittera aseguró que después de que el tema se volviera viral ella decidió no cobrarle ningún dinero, y contó que Rafael Londoño apareció para preguntarle cuánto le debía.

Por el momento el actor no he referido al tema públicamente. Sin embargo, a la twittera la han buscado de varios medios como: ‘La red’,

además de Vicky y la única que aceptó fue en Los 40.

NO ME JODAAAAAANNN

QUIEREN ENTREVISTARME PARA W RADIO. Que Vicky Dávila quiere hablar conmigo por skype jajajaja — Wanda Maximoff (@HomenumRevelio0) October 9, 2019