Mujer murió tras realizarse una lipo en una clínica que no tenía permiso para estos procedimientos

Las autoridades de Cali, se encuentran investigando el caso de una mujer de 35 años de edad, que falleció tras someterse a dos cirugías estéticas en una clínica que, según reveló la secretaría de Salud de esa ciudad, no tenía permiso para realizar este tipo de procedimientos.

La familia de la mujer reveló para medios de comunicación que ella residía en Estados Unidos y viajó al país para pasar las festividades de navidad. Ya estando en Colombia, decidió someterse a una liposucción y a una cirugía de busto.

Fanny Castillo, tía de la víctima dijo para medios de comunicación que los hechos de la muerte de su sobrina tuvieron varias irregularidades: “Ella se fue con una amiga que la acompañó para el procedimiento. A mí me llamaron a las 6:00 p. m. a decirme que Zulay había muerto”, afirmó la mujer.

“A las 10:30 a.m. comenzó la cirugía. A las 12:30 p.m. la bajaron a recuperación. Ahí ella hace señales de que se ahoga. Luego la suben nuevamente al quirófano. A las 2:00 p.m. dijeron que estaba muerta”, dijo para el medio Turbaco, Fidia Castillo, madre de la víctima.

“El médico me dijo que le dio dos paros cardiorrespiratorios y uno cardíaco, y que no la pudieron reanimar porque no contaban con los equipos para ello. Me lo dijo en una video llamada”, detalló la madre para el medio ya citado.

Por su parte, la tía dijo para Caracol Noticias que aunque le pidieron que Fiscalía iniciara una investigación de inmediato, aseguraron que había sido una muerte natural: “Yo dije que la Fiscalía tenía que hacer el levantamiento, pero me dijeron que ella había muerto de manera natural. Supuestamente, a ella le dieron dos paros respiratorios y uno cardíaco”.

De igual forma, aseguró que “el doctor le devolvió a la familia el dinero que había costado el procedimiento, que eran 7 millones de pesos. El doctor estaba muy apurado para que llegara la funeraria, había afán. Hubo inconsistencias e irregularidades”.

Al respecto la Gobernación del Valle, anunció la investigación inmediata del caso puesto que el procedimiento se realizó “en una clínica que eventualmente tendría habilitado el servicio pero que está cerrada desde el mes de septiembre por fallas en la autoevaluación, no figura en nuestra base de datos, es una clínica que no debería estar funcionando.”, señaló la secretaria de Salud del Departamento María Cristina Lesmes.

El cuerpo de la mujer fue entregado a una funeraria y posteriormente a la familia para los actos fúnebres, sin embargo, en medio del velorio, las autoridades retiraron el cuerpo para llevarlo a Medicina Legal y realizarle pruebas para investigar el caso. “Como se hizo la denuncia ante la Fiscalía, a la 1:00 a.m., llegaron y nuevamente se llevaron el cuerpo”, explicaron los familiares de la víctima.