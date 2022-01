Una mujer de 40 años, madre de dos hijos, fue arrastrada por la corriente del río Oredezh congelado frente a sus pequeños.

El trágico accidente tuvo lugar en el pueblo ruso de Vyra, cerca de San Petersburgo.

La madre saltó al río con motivo de la Fiesta Ortodoxa de la Epifanía. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Las tradiciones de la Fiesta de la Epifanía incluyen, por ejemplo, cantar, marcar la puerta con tiza o nadar en el agua helada de un río helado, por lo que la mujer decidió limpiar su cuerpo sumergiéndose en el río Oredezh congelado.

Pero una fuerte corriente la derribó y la mujer desapareció inmediatamente bajo el hielo.

La madre fue grabada cuando fue arrastrada hasta la muerte después de saltar a un agujero de hielo en un río helado para celebrar el día.

El video espantoso video donde sale ahogándose en el río Oredezh cerca de Vyra, un pueblo al sur de San Petersburgo, muestra los segundos antes de que desapareciera y trágicamente perdiera la vida.

