Mujer murió en Medellín tras presuntas complicaciones en cirugía estética

Una mujer de 37 años de profesión comerciante perdió la vida durante la madrugada de este lunes festivo en una clínica del suroccidente de Medellín. La causa del deceso apunta a presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética a la que se sometió días antes.

El procedimiento estético habría tenido lugar el pasado jueves 30 de octubre sin que se reportaran problemas iniciales. Las complicaciones se presentaron al día siguiente, cuando la comerciante se preparaba para un procedimiento posoperatorio de rutina; fue allí donde el personal médico notó que presentaba un cuadro de salud delicado y complicaciones graves.

Debido a la emergencia, la mujer fue remitida de urgencia a una clínica especializada, donde fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Luchó por su vida en la UCI durante tres días.

Finalmente, la comerciante falleció en la madrugada de este lunes festivo, presuntamente a causa de las fallas posoperatorias.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del deceso y las posibles responsabilidades en el procedimiento quirúrgico.

