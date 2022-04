Mujer de 28 años murió en un centro de estética en Bello

in

El pasado jueves, 28 de abril, una mujer de 28 años de edad falleció en un centro de estética ubicado en Bello, al norte del Valle de Aburrá.

Sobre el hecho, el secretario de Salud de Bello, Julián Felipe Pineda Velásquez, se pronunció al respecto y señaló que es «importante resaltar que todos los establecimientos estéticos con procedimientos invasivos, son instituciones prestadoras de servicios de salud -IPS-, los cuales para su debido funcionamiento es necesaria la habilitación y autorización de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia», dijo.

En ese sentido, el funcionario recalcó que la secretaría de Salud municipal es la encargada de realizar vigilancia y control a estos establecimientos, pero fue enfático en aclarar que solo en temas sanitarios como saneamiento, infraestructura, documentación, gestión de residuos, etc.

El centro estético donde murió esta mujer no tendría permiso para operar

Entonces, para este caso específico, precisó el secretario que «no se evidencia registro de solicitud de visita o seguimiento a este establecimiento, lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado, al no observar solicitud de inscripción ante el ente territorial, el cual no tendría permiso para operar», dijo.

Ante esta situación presentada, Pineda le recomendó a la comunidad en general que si se van a realizar procedimiento estéticos, acudan a las IPS habilitadas por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación será el ente que adelantará la investigación sobre este caso, para esclarecer las causas de muerte de esta mujer.

Sin embargo, el funcionario detalló que, según versiones entregadas a las autoridades, la mujer «adelantaba un procedimiento de masajes desde el mes de diciembre de 2021», dijo.

