Mujer murió en un accidente de carro cinco horas después de su boda

Una mujer de 26 años murió en un accidente el viernes por la noche cuando un conductor en sentido contrario golpeó su vehículo pocas horas después de casarse.

La novia de Utah, Estados Unidos, murió cinco horas después de su boda en un accidente de tránsito, la mujer iba con su prima en un carro luego de llevar algunos regalos, cuando iba de nuevo para la celebración cuando fueron estrelladas por un conductor que, al parecer, estaba borracho.

La novia fue identificada como Angelica, quien murió cinco horas después de su boda, pero su prima ya fue dada de alta del hospital. Las autoridades detallaron que el hombre fue capturado después.

En redes sociales publicaron algunas imágenes sobre la despedida que le hicieron a la novia.

Purple balloons for a forever bride: Family members gather to mourn the death of 26yo Angelica “Jelly” Dhondup, the day after her wedding. @UTHighwayPatrol troopers say Dhondup was killed by a drunk wrong-way driver. Her cousins tell me she died in her wedding dress 💔 . @KSL5TV pic.twitter.com/9mHAK8N5dY

— Garna Mejia KSL (@GarnaMejiaKSL) August 8, 2021