Video. Mujer mordió a manicurista para no pagar la cuenta, le arrancó pedazo de piel

El 21 de noviembre se viralizó un video en donde una mujer mordió a una manicurista en TlaLnepantla, México.

Los hechos se dieron en un centro comercial en donde una mujer se realizó unas uñas acrílicas.

Cuando finalizó, la mujer fingió estar molesta por el servicio y prosiguió a salir del local.

Empleadas persiguieron a la mujer y le solicitaron el pago por las uñas, pero esto solo enfureció a la clienta apodada ‘Leidy Mordidas’.

La mujer mordió a una manicurista en el brazo, y le llegó a arrancarle un pedazo de piel.

Las autoridades tuvieron que acudir al lugar para exigir el pago del servicio.

Al final, la mujer tuvo que llamar a un familiar para hacer el traslado de la plata.

