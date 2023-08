Video. ‘Conmovedor’: mujer lloró cuando policía le recupera su motocicleta robada

in

Un video causó ternura y emoción entre los internautas. Se trata de una mujer que lloró luego de que un policía le recuperara su motocicleta robada.

En el video se observa al uniformado llegar con lo moto de la mujer, para luego entregársela.

El hechos sucedió en Barranquilla, cuando minutos antes a la mujer le habrían robado su motocicleta, y un policía se acercó a ayudarla.

La mujer se mostró muy conmovida que se de inmediato abrazo al policía en forma de agradecimiento.

El video fue compartido en por el usuario de TikTok @gustavoTasma, en donde algunas de las reacciones de los internautas fueron: «y como no llorar con el sacrificio que uno consigue sus cositas para que venga otro y se las lleve», «Yo dos veces en mi vida he llorado de alivio abrazando a un policía», «Yo dos veces en mi vida he llorado de alivio abrazando a un policía».

