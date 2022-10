VIDEO. ¡Estaban ‘verdosos’! A una mujer le sacaron 23 lentes de contacto

Una mujer visitó al médico luego de que sintiera algunas molestias en sus ojos, el especialista le sacó 23 lentes acumulados en la parte de atrás del ojo.

De acuerdo con el video que se ha vuelto tendencia en redes sociales, la mujer se habría puesto durante 23 días lentes de contacto, al parecer no se percató que iba acumulando los discos delgados y transparentes de plástico.

En el video se ve como el médico le retira los lentes de contacto, se observa cuando le abre el ojo mirando hacia abajo: se nota el color amarillento – verdoso- que tomaron con el tiempo.

She had 23 contact lenses removed from her eye.

