Tras un injerto de piel a mujer le crece mucho vello en la cara

in

Tras un injerto de piel a la mujer le crece mucho vello en la cara, la mujer sufrió un ataque de un perro por lo que tuvieron que intervenir su rostro y le injertaron piel de la ingle pero quedó horrorizada cuando le comenzó a crecer vello púbico.

Crystal Coombs, a quien le realizaron el injerto de piel, fue atacada por un perro en la mejilla cuando tenía nueve años, pero le comenzó a crecer vello púbico en la cara después del injerto.

De acuerdo con la mujer, a los 9 años un perro le mordió el rostro por lo que le “Hicieron la cirugía y luego el vello comenzó a crecer. Vello púbico literal. No creo que el médico haya mencionado que me crecería vello púbico de mi parche. No recuerdo eso”, mencionó Coombs durante un programa.

Los médicos hicieron la operación de injerto de piel para curar la herida, obteniendo el injerto de la ingle de la joven. Sin embargo, comenzaron a brotar vellos púbicos luego de unos años.