[Video] ¡Qué calor! Mujer le hizo un show a otra dentro de un banco, la trató de quita marido

in

En video quedó registrada un reclamo que una mujer le hizo a la cajera de un banco, lo insólito es que fue de carácter personal.

Video: redes sociales

Una mujer llego, aparentemente con una niña que tenía el uniforme de su colegio y sin medir sus palabras gritó a la empleada del banco.

Le dijo, «mi marido lo dejo cuando a mi me de la gana no cuando a ti te de la gana. Eres una sinvergüenza que teniendo marido te comes los maridos ajenos».

Fueron tan sofocantes las palabras que una tercera mujer que aparentemente también labora en la misma sede bancaria intervino y le dijo a la mujer que ya se iba, «este es un lugar público donde tu no puedes hacer escándalo».

La ciudadana furiosa salió del lugar y la niña solo la siguió.

*Se desconoce la ciudad y la fecha de la grabación.

Le podría interesar:

VIDEO. Se fue la luz en plena transmisión en vivo en Noticias Caracol | https://t.co/YGtpJ0FQa7 https://t.co/TKamPj03p7 — Minuto30.com (@minuto30com) September 27, 2022

Para leer sobre otros hechos virales, clic AQUÍ.