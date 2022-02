¡Animal! Por 500 pesos, un hombre golpeó a una mujer en Bogotá

Rechazo generó un hecho de intolerancia de un hombre hacía una mujer de 30 años en Bogotá, a quien golpeó de forma salvaje cuando se encontraban en una miscelánea del barrio Polo Club, que funciona como corresponsal bancario.

Según relató la víctima identificada como Angie Gallegos Sanabria a El Tiempo, los hechos ocurrieron el pasado 07 de febrero, cuando el agresor se encontraba realizando un retiro de dinero en el lugar, y detrás estaba ella.

“Delante de mí había un hombre que dijo que iba a hacer un retiro de Davivienda de 30.000 pesos. La señora le cobró 500 pesos por el servicio pero en ese momento el sujeto se puso súper agresivo”.

Sanabria explicó que el hombre insultó a los dueños del lugar, e incluso los tildó de abusivos y los iba a demandar. “La señora hizo caso omiso a las ofensas, me hizo pasar y me dijo: qué tipo tan abusivo. Yo le respondí que sí. Le mencioné que si no quería que le cobraran pues que hiciera en retiro en un cajero”.

En ese momento, el agresor escuchó lo que ella dijo, y “ahí fue cuando se devolvió y se fue encima mío. Yo le decía que no me tocara y él me decía : usted no sabe con quién se está metiendo y me empezó a decir groserías. Luego me pegó un puño durísimo. Salió caminando como si nada”. Los testigos auxiliaron a la mujer, alcanzaron al hombre y llamaron a la Policía, quien lo detuvo.

La mujer terminó con un esguince en la mandíbula, deberá someterse a una cirugía maxilofacial por un movimiento en la quijada, y está incapacitada por 15 días.

Sanabria hizo la denuncia formal ante las autoridades, y para este 8 de febrero estaba programada la audiencia en contra del sujeto, sin embargo, a ella le informaron que lo habían dejado en libertad, luego de que un fiscal, con base en los reportes de Medicina Legal, consideró que las lesiones no son graves, y que no podían dejar a una persona retenida. “No puedo creer que a un tipo que agrede y amenaza así a una mujer no le pase nada”.

