Amor sin limites: Mujer ha gastado unos 130 millones, para salvar a su gato y tratar el asma padece

Hace poco se hizo viral la historia de una mujer que ha pagado más de 30.000 dólares, unos 134 millones (en pesos colombianos), para salvar la vida de su gato, un caso que ha generado controversia en redes sociales, pues muchos admiran el amor por su mascota, pero otros lo consideran algo loco y hasta exagerado.

Kelly Boyle, es el nombre de la mujer mujer escocesa de 35 años, quien en redes sociales relató el caso de su amado gato.

En redes, contó que su gato al inicio parecía estar tosiendo bolas de pelo y supuso que era algo normal, pero luego se enteró de que su gato tenía asma y tenía fuertes ataques hasta seis veces al día.

Luego, lo lleo a un centro médico, y el veterinario le diagnosticó una rara infección que afecta al 5% de los gatos en todo el mundo: asma felina.

“Estaba muy conmocionado y me preguntaba qué iba a hacer, cómo iba a manejar y, lo más importante, su esperanza de vida”, dijo Boyle

Rascal, nombre del gato, tiene que tener tres inhaladores por día; los cuales tienen un costo considerable.

“Nunca antes había oído hablar del asma felina y el veterinario me dijo que estaba luchando por respirar debido a la inflamación en sus pulmones. La única opción de tratamiento era un inhalador, que no me veía capaz de usar con él. Tendría que colocárselo sobre la cara para que pudiera respirar el medicamento, pero es muy independiente y nada cariñoso. Pero afortunadamente, lo tomó como un pato en el agua”, agregó.

Revelando que en todo este tratamiento, ha gastado cerca de 30.000 dólares, unos 134 millones de pesos.

Lo más increíble de esta historia es que pese a las criticas que ha recibido, la mujer no siente pena por el dinero invertido, por el contrario, menciona que vale cada peso, porque desea que su gato esté bien, ya que lo considera un miembro de su familia.

