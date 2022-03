in

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la mujer publicó un video en el que dejaba ver su recuperación luego de 10 años que le prendieron fuego en un ataque de celos.

Una sobreviviente de quemaduras se sinceró sobre su increíble recuperación 10 años después de que le prendieron fuego.

«Esto no es para sexualizarme, sino más bien para mostrar a otros sobrevivientes y personas que todo es posible», dijo la mujer en la publicación.

En el post salió en ropa interior para mostrar su cuerpo tras las quemaduras, «Estoy muy orgullosa de lo duro que he trabajado en mi cuerpo y me siento más fuerte y en mejor forma que nunca en mi vida. Estoy orgullosa de mis cicatrices y he aprendido a amarlas. Soy el tipo de persona con el vaso medio lleno. En una nota positiva debido a mis cicatrices, ¡no puedo ponerme flácida», siguió contando en la publicación.

Dana Vulin, de 36 años, fue rociada con alcohol desnaturalizado y prendida fuego cuando su atacante irrumpió en su apartamento de Perth, Australia en 2012.

Al parecer, otra mujer creyó erróneamente que Vulin se acostó con su esposo separado después de que vio a la pareja hablando en una fiesta.

Dana Vulin sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60 por ciento de su cuerpo y soportó más de 200 cirugías.