‘Estaba muy traumatizada’: Mujer que estuvo Daniel Sancho confesó el miedo que sintió al enterarse del asesinato

Daniel Sancho, quien habría asesinado a Edwin Arrieta, estuvo con una mujer horas después de este crimen. Ella, quien aparece pero decide mantenerse de forma anónima, confiesa el miedo que siente por todo lo sucedido.

El programa ‘Y ahora Sonsoles’ logró una entrevista con esta joven que decidió contar con detalles cómo fueron las horas que pasó con Daniel Sancho.

Según lo que manifiesta se conocieron en la playa un día después del asesinato y le explicó que su viaje a Tailandia se debía a su interés por el boxeo.

Es ese momento, en el que Sancho reconoce que aunque su deseo era practicar este deporte a diario, no sabía si sería posible por el corte que presentaba en el dedo, heridas que según le contó «se hizo cortando cocos».

Daniel Sancho le contó a su nueva amiga una nueva realidad en la que no escatimó en detalles, tanto que esta joven recuerda que le dijo que apenas había dormido la noche anterior (la del asesinato) porque, según él, había estado enviando emails. Su intención era ir esa noche a la tradicional fiesta de la luna como si nada hubiera pasado…

La frialdad de Sancho fue tal que no dudó en mostrarle una foto del amanecer desde un kayak, imagen que habría sido tomada en el mismo momento en el que decidió lanzar los restos mortales de Edwin Arrieta al mar.

Como un duro golpe para esta mujer, la verdad salió a la luz, solo un día después.

La joven supo que Sancho había sido detenido por haber asesinado supuestamente a un hombre.

En lugar de mantenerse alejada, la joven quiso conocer qué había ocurrido y no dudó en ponerse en contacto con Daniel a través de las redes sociales.

Según lo que contó en dicha entrevista la respuesta Sancho fue bastante fría.

«Estoy bien, vivo, pero mi vida se ha acabado», le respondió por última vez consciente de que había sido descubierto.

Según esta joven, el chef y una amiga suya iban en moto hacia la fiesta cuando el español decidió parar y le comunicó que iba a comisaría «a denunciar que había desaparecido un amigo”. Mismo lugar donde lo detuvieron y la policía llevó a la mujer de vuelta a casa.

Luego esta noticias sobre el asesinato no tardaron en dar la vuelta al mundo. Los días posteriores esta mujer permaneció en shock al no poder entender como Sancho podía haber hecho algo de tal magnitud.

El temor que sentía era tan grande que no podía dormir a consecuencia de las pesadillas. «Estuve traumatizada durante muchos días. Nunca había conocido a un sociópata», contaba en ‘Y ahora Sonsoles’. Eso sí, asegura que a pesar de todo no cree que sea «alguien peligroso», «es muy dulce y amable. No puedes tenerle miedo».

