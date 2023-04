Una mujer que fue contactada por la asesora de una reconocida agencia de viaje se encadenó en las puertas de una agencia de viajes porque dice que perdió la plata.

Al parecer la mujer fue estafada por alguien que “desde las oficinas de la agencia de viaje” le ofreció el plan, la contrató y le dio el número de cuenta para que consignara.

“Yo consigué porque la asesora de acá me dio seguridad”, dijo la mujer al tiempo que explicó que en total pagó la suma de $4′455.000 correspondientes al costo de los tiquetes hasta Chile.

Una representante de la agencia de viajes On Vacation, señaló al medio local Noticias y Radio de Ibagué que “On Vacations no maneja Chile y la señora pagó la plata a una cuenta particular que no es de nosotros”.

Según la empresa “la señora le contrató a una señora que vende en todas las agencias y está dañando la imagen de nosotros por algo que no consignó en nuestras cuentas”.

El caso es extraño porque incluso la mujer que le recibió la plata le devolvió un millón de pesos de los más de cuatro que le recibió pero no da la cara.

La mujer encadenada debía viajar el 17 de marzo y el vuelo nunca se efectuó y asegura que persistirá en su reclamo hasta que le reintegren toda la plata.

