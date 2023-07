VIDEO. Mujer asegura que encontró en la habitación de un lujoso hotel de EEUU, una bolsa con un feto

in

En Estados Unidos, una mujer que estaba en un lujoso hotel, encontró aparentemente dentro de una bolsa en su habitación, ‘un feto’. Esto fue afirmado por ella misma en redes sociales, donde compartió algunos videos,mientras contaba cómo sucedió todo.

Ash White, es la protagonista de esta historia que ahora es muy tendencia en redes sociales, y que se vivió en el Hilton Garden Inn de Tallahassee, en Florida.

En un video, White describió que se encontraba ordenando una habitación que estaba bastante desordenada, donde particularmente había varias bolsas de basura, entre ellas, una con un contenido rojizo y lo que ella calificó como un «feto».

Sin embargo, luego de una exhaustiva investigación, el hotel determinó que el contenido de la bolsa era, en realidad, vómito de un huésped anterior y que el tono rojizo se debía a restos de vino tinto.

Pero, White afirmó en su video que: «Esto no es algo que simplemente le pusieron a alguien y esperaban que siguiera con su día… Fue el peor día de todos. Quiero que me devuelvan mi dinero».

«Ante estas graves acusaciones, nuestro personal se puso en contacto de inmediato con la policía y se llevó a cabo una investigación forense. El análisis concluyó que la acusación era falsa… Nos tomamos muy en serio todas las preocupaciones de nuestros huéspedes y nos esforzamos por mantener los más altos estándares de limpieza y seguridad», declaró un portavoz del establecimiento.

Sin embargo, a pesar de que el hotel desmintió las afirmaciones de White, su publicación adquirió relevancia en redes sociales y generó acusaciones contra el establecimiento.

«La mujer que encontró al bebé aseguró que este fue el peor día de su vida, y aunque compartimos su opinión, creemos que este incidente no solo es espantoso, sino que también refleja los últimos 50 años de legalización del aborto. La legalización del aborto ha permitido que los bebés sean tratados como desechos sin valor», afirmó la cuenta Students for Life of America en relación a este caso.

