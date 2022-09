En exclusiva: La vidente que dice que encontró a un desaparecido con el poder de su mente

in

Con la voz agotada y en medio de bostezos, la vidente que habría encontrado el cuerpo de un joven en Medellín dialogó con Minuto30.

Kevin Stiven G. P., fue reportado como desaparecido desde el 14 de septiembre de 2022, por el sector La Playa de Medellín y sorprendentemente sus mismos seres queridos a mitad de la noche del 21 septiembre lo encontraron sepultado en inmediaciones a la Feria del Ganado.

Es enfermera y prima de Kevin, en medio de su dolor contó algunos detalles del hallazgo del cuerpo.

Encontraron el cuerpo de Kevin: relato de la mujer

La mujer contó que una tía de ella que vive en Cali fue quien la habría guiado, a través de videollamadas y por varios días para poder encontrarlo. «Ella ya sabía donde era, el lugar especifico y yo sabia otro porque a él nos lo movían de lugar para que no lo encontráramos, entonces el último lugar de donde nos lo movieron, fue en el lugar donde lo encontramos».

Y añadió, «se invocan a las ánimas, si la persona no cree en nosotros y en las ánimas nunca vamos a poder progresar. Al igual que cuando la familia llora mucho o la familia se encierra que no lo vamos a encontrar nos bloquean a nosotras».

La mujer dijo que eran las 12:00 de la noche cuando iniciaron con la conexión entre ellas y las ánimas hasta que llegaron al sitio. La tía que seguía en videollamada les dijo, «sigan ahí pero metan palas y despacio, seguimos y le sacamos los piecitos», narró.

«Cuando llegamos a la Feria de Ganado ese miércoles, nos empezamos a dividir, y yo me metí para la parte donde él estaba, yo tenía una conexión con él y con mi tía, íbamos haciendo videollamada todo el tiempo. El pie se nos hundió y yo caí arrodillada y me ‘maluquié’ cuando por fin me paré, miré que la tierra estaba removida y yo les dije que ahí estaba que viniéramos y caváramos ahí, claro ahí estaba», narró la mujer.

«Fue muy duro para mi ver a mi familiar ahí metido. Ni él ni nadie merece que lo maten y desaparezcan», dijo la mujer que además le confesó a Minuto30 que buscó ayuda psicológica para aligerar su carga y dolor.

¿Estará dispuesta a ayudar a los familiares de otros desaparecidos?

Tan solo en el Valle de Aburrá, en el mes de septiembre se han registrado 67 casos de personas desaparecidas. Ante este panorama le preguntamos si así como encontró a su primo, estaría dispuesta a ayudar en las búsqueda de otras personas.

Ella respondió, «yo quisiera ayudarlos pero la verdad no puedo porque eso lleva mucho desgaste de energía, muchos días de trasnocho y yo soy enfermera y necesito descansar(…) Yo los quiero ayudar en vida porque mucha gente así no lo crean van a encontrar a todos sus familiares muertos porque eso es lo que hacen, los matan, los desaparecen y los entierran».

Dato: Las autoridades que llegaron al sitio para realizar la inspección técnica al cuerpo de Kevin, trabaja arduamente en la investigación para poder establecer las causas de la muerte y dar con los responsables del crimen.



