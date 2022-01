Mujer que murió al ser empujada al metro de Nueva York ayudaba a personas de escasos recursos

Michelle Alyssa Go, era una mujer de 40 años de edad que perdió la vida al ser lanzada al metro de New York.

Medios de comunicación reportaron que las autoridades capturaron a un hombre de 61 años como sospechoso del crimen, el sujeto habría escapado del lugar, pero más tarde se habría entregado voluntariamente.

La víctima, es recordada por su nobleza, la prensa ha subrayado que sirvió como voluntaria a comunidades desatendidas por mucho tiempo, incluidas personas sin techo.

La fundación NYJL indicó que durante los últimos 10 años, la mujer se ofreció como voluntaria en la educación de salud preventiva y en la orientación a adultos para lograr el éxito financiero.

Indicaron que ella se enfocaba en ayudar a inmigrantes, adultos mayores y personas sin hogar.

Tras conocer la tragedia, cientos de Neoyorquinos llegaron hasta el lugar del crimen y allí se reunieron para rendir honores y despedir a Michelle. Al acto, se unieron miles de cibernautas que manifestaron sus condolencias a través de las redes sociales.

Remembering Michelle Go, an amazing New Yorker. Thankful she is being recognized by so many tonight. pic.twitter.com/PvU0DCDL9v

— Sarah Meyer (@SarahMeyerNYC) January 18, 2022