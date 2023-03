Una mujer llamada Soraya Narez, compartió en Twitter su testimonio sobre la experiencia que vivió al salir de los Testigos de Jehová en España, donde estuvo en la congregación hasta sus 25 años.

En su cuenta de Twitter, Soraya comenzó diciendo que salir de los testigos de Jehová en España fue una decisión muy difícil de tomar por las consecuencias de su salida. “Es una decisión muy dura por la expulsión, que supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar”, aseguró la joven.

Además la joven comentó que decidió realizar estos videos porque quería romper el silencio, después de denunciar que los Testigos de Jehová en España aseguraron ante el público que salirse de la congregación era “voluntario” y según el testimonio de Soraya, esto es muy diferente a la realidad.

“He tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, confesó la joven. Asimismo, comentó que algunos integrantes de España invitan dentro de distintos espacios web y escritos religiosos invitan a los creyentes a no hablar con las personas expulsadas.

“Yo me preguntó, toda esta información que tenéis en video, en Atalaya, en Despertad (revistas) en la web, sobre el trato con expulsados, ¿en qué queda?”, comentó la joven. Además, agregó: “Yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario, porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización”.

En la página web de los Testigos de Jehová ‘JW.org’ comentan: “si la persona adopta la costumbre de violar el código moral de las Escrituras y no se arrepiente, entonces será expulsada, y la congregación dejará de tratarse con ella”.

Pero, aclaran que si uno de los miembros de una familia, como esposa e hijos, ha cambiado su relación espiritual, los lazos familiares permanecen y la relación continúa como de costumbre.

En sus videos, Soraya explica que los recuerdos son los más difíciles de enfrentar: “Es muy duro recordar el día que dan el aviso en la congregación diciendo, Soraya ha dejado de ser Testigo de Jehová, y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo”, comentó la joven.

Adicional, manifestó que no ha sido fácil rehacer su vida: “He recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo”, dijo. Además, manifestó que no está de acuerdo con la que, según ella, es la visión de la realidad que en dicha congregación en España se profesa: “Decirles que el mundo no es tan malo como os están haciendo creer, hay mucha gente buena y hay gente que os va a ayudar”, concluyó.

Como es salir de los Testigos de Jehová pic.twitter.com/8G0yLpOtgj — Sorayis Narez (@SorayaNarez) March 16, 2023

