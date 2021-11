¡Desalmada! Dio a luz en secreto, luego asfixió a su bebé y lo enterró en el patio de la casa

Una mujer de 23 años de edad, ocultó su embarazo y luego hizo lo peor con el recién nacido.

Según la Policía, en el patio de una vivienda en Estados Unidos, descubrieron los restos del bebé y al hacer el cotejo de ADN descubrieron que la madre era la joven que vivía en esa misma vivienda con su familia.

Medios de comunicación indica que la mujer les habría confesado a las autoridades que «trató de ocultar su embarazo a su familia porque no quería que se enojaran con ella”.

“Cuando el bebé comenzó a llorar, Chávez Ramos supuestamente colocó su mano sobre la nariz y la boca del niño para evitar que los miembros de la familia en la casa descubrieran al bebé”, registra el reporte oficial.

Medios infamativos señalan que la mujer también habría contado que cuando el bebé dejó de moverse lo metió en una bolsa plástica y lo enterró en el patio de su propia casa.

Illinois mom, 23, accused of smothering her newborn son to death https://t.co/xG7DAod7jX via @MailOnline

Alvory C. Chavez Ramos, 23, who kept her pregnancy a secret is accused of smothering her newborn son to death when he started crying and burying him in the backyard.

— B Gallagher (@Gally66kg) October 28, 2021