Una mujer desplazada, la primera en Colombia a la que le trasplantaron un corazón en un hospital público

El Hospital General de Medellín (HGM) marcó un nuevo y significativo hito en la historia de la salud pública colombiana al realizar con éxito el primer trasplante de corazón en una institución 100% pública y descentralizada del país. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó el procedimiento como una muestra del liderazgo médico y científico de la ciudad.

La intervención se llevó a cabo en una paciente de 59 años, residente en Medellín y oriunda del Chocó, que se encontraba afiliada al régimen subsidiado y padecía una falla cardíaca terminal. El corazón fue obtenido de un donante intrahospitalario en el mismo HGM, en una operación que exigió máxima precisión y sincronía de los equipos quirúrgicos. La paciente se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Acceso a Salud de Máxima Calidad para los Más Vulnerables

El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó que este logro demuestra que la calidad y la excelencia no deben ser exclusivas del sector privado. «Esto quiere decir que un hospital público y toda la salud en Colombia sí puede ser de máxima calidad y puede ser excelente. Esta es una noticia que marca un hito […] para la salud pública,» afirmó Gutiérrez.

El mandatario también resaltó el impacto social de la operación, especialmente para la paciente, quien era vulnerable y víctima de desplazamiento. «Su condición crítica, no solo en condición médica sino económica, lo que volvía muy inviable, seguramente para ella, poder seguir con vida… no puede ser sinónimo en Colombia que solo una persona que tenga plata […] pueda acceder a una donación de corazón», puntualizó.

El HGM, cuya capacidad en alta complejidad se ha visto fortalecida por su Acreditación en Salud, ha logrado rescatar un total de 22 corazones que han beneficiado a pacientes en Medellín, Cali y Bucaramanga. Con este procedimiento, realizado 40 años después del primer trasplante de corazón en Colombia, el Hospital General abre nuevas oportunidades de acceso a tratamientos de alta complejidad para pacientes del régimen subsidiado.

