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    Mujer deberá responder por homicidio agravado: habría dejado morir a su hija de 6 meses de neumonía

    La mujer deberá comparecer en juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual

    Publicado por: SoloDuque

    Mujer deberá responder por homicidio agravado: habría dejado morir a su hija de 6 meses de neumonía

    Resumen: La mujer, madre de la bebé, deberá comparecer en juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual

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    La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de 22 años, señalada de incumplir el deber de cuidado y protección que tenía respecto de su hija de seis meses, quien falleció el pasado 27 de mayo en un centro asistencial de Ibagué (Tolima).

    De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. No obstante, la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud. Solo hasta el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor de edad, acudió a un hospital de El Espinal.

    madre de bebe neumonia

    Por la gravedad del cuadro clínico, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones, la niña fue remitida a un centro de mayor complejidad en Ibagué, donde murió al día siguiente. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.

    Para la Fiscalía, el menoscabo progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la acusada.

    En consecuencia, la mujer deberá comparecer en juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

    La procesada permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, fecha en la que fue judicializada.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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