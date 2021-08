¡Salde sus deudas! Mujer debe $56 millones por dos meses de arriendo que quedó debiendo en 1992

Julia Hoyos, es la mujer de 76 años de edad que actualmente está en riesgo de quedarse en la calle, por cuenta de una deuda de dos meses de arriendo que quedó debiendo en 1992, y que actualmente asciende a más de 50 millones de pesos.

La deuda de la mujer de 76 años

La mujer, quien reside en la ciudad de Cali, tenía una deuda de 600 pesos en 1992 por dos meses de arriendo en los que se atrasó, así lo informó Noticias RCN.

Según relató, el dueño de la vivienda ubicada en el centro de la ciudad, le dijo que estaba a paz y salvo, que no le debía nada y le dio un recibo. «Usted no me debe, hasta aquí no me debe y le creí», afirmó Hoyos.

La adulta mayor confesó que se retrasó en el pago del arriendo, por dificultades en los trabajos informales que desempeñaba como aseadora de casas y vendedora. Además de ser la responsable de sus dos hijos.

En declaraciones al medio citado, la mujer contó que como garantía de respaldo del arriendo, ella tenía un lote ubicado en el barrio Mojica, al extremo oriente de la capital vallecaucana. El recibo de paz y salvo que le había dado el arrendatario no le sirvió de nada, y su lote fue rematado en 2019 por una demanda que le impusieron por la deuda de los dos meses de arriendo, y según dijo, ni siquiera fue notificada.

«Nunca nos notificaron de los juzgados, el juzgado quinto municipal de Cali nunca notificó a mi mamá para que ella fuera a pelear su casa», aseguró Olga Chito, hija de Julia.

Hasta la fecha, la deuda asciende a 56 millones de pesos que Julia no sabe cómo va a pagar, pues no trabaja y su sustento depende de la venta de arepas que tiene su hija en la esquina de su casa.

“Yo de dónde voy a sacar, yo no trabajo, no hago nada, vivo de una ayudita que nos da el gobierno, pero no es mayor cosa”, dijo la mujer al medio.

Julia, quien padece de de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y obesidad, pide que su caso sea revaluado para que no se quede sin hogar.

