VIDEO: Mujer de 65 años viajó a México para un estiramiento de piel y despertó con implantes mamarios y levantamiento de glúteos

Con la intención de ahorrarse algunos miles de dólares una estadounidense identificada como Kimberly McCormick, de 65 años de edad, viajó a México para someterse a un procedimiento de estiramiento de piel, pero además de esto, despertó con aumento de senos y un levantamiento de glúteos.

NEW: A 65-year old American woman traveled to Mexico to get a skin-tightening surgery but woke up to breast implants and a Brazilian Butt Lift instead.

Kimberly McCormick is fuming after she is left with $75,000 in expected bills after a Mexico plastic surgery center performed… pic.twitter.com/G6PRPnPb3L

