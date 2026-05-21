Resumen: De acuerdo con testimonios de los vecinos, la violenta escena se desató en medio de una fuerte discusión al interior de la residencia familiar

Mujer de 51 años lucha por su vida: casi la mata a golpes su compañero sentimental en Belén

Minuto30.com .- Un repudiable y extremo caso de violencia intrafamiliar que escaló a tentativa de homicidio tiene consternados a los habitantes de la comuna 16. En las últimas horas, una mujer de 51 años fue brutalmente agredida por su compañero sentimental al interior de su vivienda en el barrio Belén La Capilla.

La rápida reacción del hijo de la pareja y la intervención de las autoridades fueron vitales para evitar que la brutal golpiza terminara en un feminicidio consumado.

Así ocurrió la agresión y el rescate

De acuerdo con testimonios de los vecinos, la violenta escena se desató en medio de una fuerte discusión al interior de la residencia familiar.

El altercado involucró inicialmente a la pareja sentimental y a su hijo. Al notar que la situación se salía de control y que su padre comenzaba a agredir físicamente a su madre con extrema violencia, el joven habría salirdo corriendo a pedir auxilio.

Una vez llegó la patrulla del cuadrante al lugar de los hechos, se encontraron con que el agresor se había encerrado con su pareja a quien no quería dejar de golpear y violentar. Ante los gritos y la gravedad de la situación, los policías tuvieron que forzar la puerta para lograr ingresar a la vivienda, encontrando a la víctima gravemente lesionada por múltiples contusiones.

La magnitud de los golpes y el estado en el que quedó la mujer generaron una fuerte indignación entre los vecinos de Belén La Capilla.

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Mientras los uniformados procedían a detener al victimario, se presentó una tensa alteración del orden público en la cuadra. La comunidad, enardecida por el atroz hecho, intentó arrebatarle el sujeto a la Policía para lincharlo y tomar justicia por mano propia.

Finalmente, los agentes lograron controlar a la turba, proteger la escena y hacer efectiva la captura del hombre, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tentativa de feminicidio agravado).

Tras ser estabilizada preliminarmente en el lugar, la mujer de 51 años fue trasladada de urgencia a una clínica ubicada en el suroccidente de la ciudad.

Según el último reporte médico, la paciente ingresó con un cuadro de politraumatismos y contusiones severas. A esta hora, su estado de salud es reservado y sumamente delicado, mientras el personal médico hace todo lo posible por salvarle la vida y tratar las graves lesiones causadas por los golpes.