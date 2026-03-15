Resumen: Según testimonios recolectados de manera preliminar, la hoy fallecida estuvo consumiendo licor y al parecer sustancias estupefacientes durante la noche del sábado 14 de marzo

Mujer de 47 fue hallada muerta en hotel del centro, tras una noche «de juerga»

Minuto30.com .- Pasadas las 8:00 de la mañana de este domingo 15 de marzo, el personal de un céntrico establecimiento de hospedaje de la ciudad de Medellín halló el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una de las habitaciones.

La víctima, una mujer de aproximadamente 47 años, habría ingresado al lugar horas antes. Tras no recibir respuesta a los llamados del personal de servicio, se procedió a ingresar a la habitación, donde se confirmó el hallazgo de la ciudadana sin signos vitales.

Excesos y una noche fatal: Las hipótesis del caso

Aunque el reporte oficial de Medicina Legal determinará la causa exacta de la muerte, versiones extraoficiales sugieren que la mujer habría estado involucrada en una jornada de excesos.

Según testimonios recolectados de manera preliminar, la hoy fallecida estuvo consumiendo licor y al parecer sustancias estupefacientes durante la noche del sábado 14 de marzo. No se descarta que una mezcla letal de estas sustancias haya provocado un colapso sistémico mientras la mujer descansaba.

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Procedimiento judicial en el lugar

Autoridades hicieron presencia en el hotel para realizar la inspección técnica del cadáver. Debido a la ausencia de signos aparentes de lucha o heridas provocadas por armas, la principal línea investigativa apunta a una muerte por establecer, posiblemente vinculada a una sobredosis o complicaciones médicas derivadas del consumo.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal para la autopsia de rigor y esclarecer la causa de su muerte.