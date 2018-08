Mujer de 22 años iba camino al trabajo y un hombre la violó en plena vía pública

La víctima, una mujer de 22 años, fue identificada como Amelia, quien iba caminando hacía su trabajo cuando fue sorprendida por un hombre que la amedrentó con una pistola y la violó en plena vía pública.

El fatídico hecho ocurrió en México, en la avenida Toluca y Periférico Norte, según medios internacionales, en el momento de la presunta violación, varias personas transitaban por el sector sin percatarse de lo sucedido.

“Bajé la pesera en el cruce de Periférico y Primero de Mayo, del lado de avenida Toluca. Mientras esperaba el semáforo para cruzar la calle, un hombre se me acercó y con un arma me obligó a caminar hacia la banqueta de atrás y me metió entre unos locales oscuros”, fue la versión de Amelia.

Así mismo la joven estudiante, aseguró que varias personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo pero nadie hizo nada, “incluso algunos volteaban y me veían con cara de asco, pero nadie intervino”, dijo la víctima.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades de dicho país.