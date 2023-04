La tatuadora indígena filipina Apo Whang-Od, oriunda de la remota región de Kalinga, se ha convertido en la protagonista de la portada de la revista de moda estadounidense Vogue más longeva con una edad estimada por encima de los 100 años.

Whang-Od es a menudo descrita como la última artista tatuadora “Batok” , una técnica de tatuaje ancestral procedente de las montañas de Sierra Madre, al norte de Filipinas, donde los miembros de su tribu, antes de luchar con clanes rivales, exponían sus cuerpos a dibujos tradicionales con tinta y agujas naturales, impresos con palos de bambú.

Si bien se desconoce su edad ya que carece de certificado de nacimiento, Vogue asegura en su artículo que Whang Od tendría ahora 106 años, convirtiendo a la anciana artista en la protagonista de portada más longeva del mítico magacín, en la publicación lanzada la semana pasada.

Apo Maria “Whang-Od” Oggay symbolizes the strength and beauty of the Filipino spirit.

Heralded as the last mambabatok of her generation, she has imprinted the symbols of the Kalinga tribe signifying strength, bravery & beauty on the skin.

Read more on https://t.co/2F1mJ5iQWG. pic.twitter.com/urVcA3g2Ek

— Vogue Philippines (@vogueph) March 30, 2023