VIDEO. Mujer destruye mostradores en aeropuerto de México porque su vuelo no apareció en el sistema

Por medio de redes sociales se conoció un video donde se observa a una mujer enfurecida luego de que una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le notificara que su reserva ‘no existía’.

La mujer no se ‘midió’ y empezó a lanzar computadores y objetos que estaban encima de los mostradores al suelo. La pasajera se enojó porque su reservación no apareció en el sistema de Volaris debido a que compró los boletos en una agencia de viajes.

“¡Si quieren no me regresen mi dinero, me vale madr$%, pero esto les va a costar. No me lo regresen pu$#, pero esto, págalo tú!”, gritaba la mujer mientras tiraba todo al suelo.

Debido a la agresividad de la mujer, uniformados de la policía detuvieron a la mujer que generó daños en el mostrador de la aerolínea.

