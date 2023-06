in

Una mujer de 36 años llamada Rosanna Ramos, es tendencia en redes sociales y medios del mundo entero, por usar la inteligencia artificial para crear su pareja perfecta, sentir que realmente es su novio y que se aman como nunca antes.

En el año 2022 a través de la aplicación Replika IA, herramienta que usa la inteligencia artificial para hablar con personajes virtuales, los cuales están pendiente de saludarlos, interesarse por sus vidas para conservar una conversación, avivando una relación con los seres humanos.

Es así como Rossana, residente del barrio Bronx, en Nueva York, está segura de haber encontrado el amor de su vida en Eren Karta, su pareja ideada por ella misma. Pues, ella creó a este hombre virtual a su gusto y ahora siente y cree que es real: “Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos y cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo” dijo Rosanna en entrevista con la revista The Cut.

Esta mujer fabricó a su novio virtual basándose en su personaje favorito del anime “Attack on titan” y le brindó características, como su gusto por la música indie, la escritura y su labor como profesional médico.

Vea más noticias internacionales.