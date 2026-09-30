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    Marisela mató al suegro cuando este intentó salvar a su hijo de la golpiza: a más de 16 años de cárcel la condenaron

    La mujer le había pegado un botellazo a su pareja y fue cuando el suegro intervino en la pelea conyugal

    Publicado por: SoloDuque

    mujer carcel condena
    Archivo
    Marisela mató al suegro cuando este intentó salvar a su hijo de la golpiza: a más de 16 años de cárcel la condenaron

    Resumen: Durante el altercado, el suegro de la hoy condenada intervino para auxiliar a su hija; sin embargo, Rubio Barrios lo agredió con un arma cortopunzante y con un objeto contundente, ocasionándole heridas que le causaron la muerte.

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 16 años y 8 meses de prisión a Marisela Rubio Barrios, por su responsabilidad en el crimen de su suegro en Guamo (Tolima).

    Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2026, en una vivienda ubicada en el barrio El Carmen de Guamo, donde se presentó una discusión entre Rubio Barrios y su pareja, la mujer golpeó a la víctima con una botella en la cabeza.

    Durante el altercado, el suegro de la hoy condenada intervino para auxiliar a su hija; sin embargo, Rubio Barrios lo agredió con un arma cortopunzante y con un objeto contundente, ocasionándole heridas que le causaron la muerte.

    Una fiscal de la Seccional Tolima demostró que esta mujer es responsable del delito de homicidio agravado.

    La Policía Nacional capturó en flagrancia a la atacante, quien se encuentra privada de la libertad en centro de reclusión, donde permanecerá mientras cumple su condena.

    La decisión quedó en firme.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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