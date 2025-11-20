Mujer se cayó en las escaleras eléctricas de un reconocido centro comercial en Medellín y días después murió

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Una mujer de 76 años de edad falleció en las últimas horas en Medellín, días después de haber sufrido una caída en las escaleras eléctricas de un reconocido centro comercial ubicado en el sector de El Poblado.

La adulta mayor fue atendida inmediatamente después del accidente. La lesión resultante de la caída fue de tal gravedad que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

Según el reporte, la anciana fue dada de alta del hospital el mismo día de la cirugía. Sin embargo, su estado de salud se habría deteriorado rápidamente.

Días después de la operación, en la mañana del 19 de noviembre, la víctima habría sentido una fuerte dolencia y solicitó ayuda a su esposo para levantarse de la cama.

En ese momento, sus familiares se percataron del grave deterioro de su salud, que lamentablemente culminó con su fallecimiento.

Comunicado

El centro comercial implicado emitió un comunicado un día después de la muerte de la mujer, lamentando profundamente el fatal desenlace de la situación.

Las circunstancias exactas que llevaron a su deceso tras la caída y la posterior alta médica están siendo objeto de atención por parte de las autoridades competentes.

