[Video] En San Germán una mujer casi resulta herida en medio de un robo

Un ladrón persigue a su víctima hasta el interior de un supermercado ubicado en el barrio San Germán, allí le arrebata una cadena de oro y un celular, y corre, en ese instante la víctima reacciona y saca un arma.

Lo escena es seguida de un momento más aterrador pues una mujer que se encontraba al otro extremo de la calle, atendiendo un local comercial sintió un zumbido en su oreja, era el disparo que paso a centímetros de su cuerpo.

La mujer relató lo sucedido

Ella relató, «escuche un estruendo, sentí que algo me voló a la altura del hombro, me rozó la oreja cuando miré al suelo era un proyectil, pensé que era una piedra inicialmente, a mire y no alcancé a reaccionar en el momento cuando me alcancé a dar cuenta era el proyectil y sonó el otro disparo, me agacho y voy y me escondo al baño, me quedé ahí cuando vi que se acercaron personas salí de allá».

La mujer aún nerviosa dijo que en el momento se mostró sorprendida por el suceso pero que agradecía a Dios porque no le sucedió nada.

El ladrón huyó

Aunque aún no se tiene claridad de que arma provino el disparo, si afirman que el ladrón, quien tambien estaba armado sería un venezolano que alcanzó a escapar con las pertenecías que robó.

Hasta el momento de la publicación de esta nota las autoridades no se pronunciaban al respecto.

