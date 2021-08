Capturan a una mujer señalada de asesinar a su hijo de 15 años de edad

Las autoridades capturaron a una mujer identificada como Agnieszka Kalinowska, y a su pareja sentimental Andrezej Latoszewski, señalados de asesinar su hijo, un joven de 15 años de edad.

El adolescente identificado como Sebastián Kalinowski, fue encontrado en su residencia en Huddersfield, West Yorkshire, Inglaterra, con varias lesiones en su cuerpo.

La mujer y su pareja negaron los cargos, sin embargo, el sujeto fue puesto en detención preventiva antes del próximo juicio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si alguien más conocía al niño, pues llevaba poco tiempo en Inglaterra y no tenía muchos amigos.

«Solicito información sobre Sebastian para ayudarnos a construir una imagen de él, sus movimientos y su estilo de vida. Estamos en contacto con su familia en Polonia», comentó Tony Nicholson, director del equipo de investigación.

